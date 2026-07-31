Пенная насадка с баллоном Advanced

Короткая трубка для пенной чистки с присоединенным к ней баллоном для чистящего средства на 1 л. Благодаря компактной конструкции прекрасно подходит, например, для пенной чистки автомобилей. С поворотным соединением M 22 x 1,5, функциями регулирования угла распыления и плавного дозирования чистящего средства .

Короткая и удобная пенная насадка с регулировкой угла распыления и 1 литровым бачком для чистящего средства. Идеальна для бесконтактной мойки автомобиля благодаря своей компактности и дизайну. Имеет резьбовое соединение (M 22 x 1.5), а также дополнительно регулировку дозирования чистящего средства на сопле. Оптимально для аппаратов без функции Servo Control.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 42
Макс. давление (бар) 300
Температура (°C) макс. 60
Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,783
Принадлежности
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