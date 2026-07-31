Пенная насадка с баллоном Basic 1, 350 л/ч - 600 л/ч
Для аппаратов высокого давления с производительностью 350-600 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.
При использовании совместно с чистящим средством RM 838 новой трубки для пенной очистки с баллоном Basic 1 уменьшается расход средства до 50%. Она предназначена для использования с аппаратами высокого давления без серворегулятора Servo Control и с производительностью от 350 до 600 л/ч. Она обеспечивает формирование высококачественной пены, проста в управлении, а прочное латунное основание гарантирует долгий срок службы. Трёхступечатая регулировка концентрации при помощи встроенной заслонки исключает случайное изменение настройки. Прочный и эргономичный баллон для чистящего средства имеет большое отверстие для наполнения, четырехзаходную резьбу для простоты присоединения и дополнительную ручку для захвата на горлышке.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|350 - 600
|Размер сопла ( )
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,755
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Принадлежности
Запчасти для Пенная насадка с баллоном Basic 1, 350 л/ч - 600 л/ч
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