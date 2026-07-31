Пенная насадка с баллоном Basic 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
Для аппаратов высокого давления с производительностью 900-2500 л/ч: новая, прочная и высококачественная насадка для пенной очистки с баллоном, которая позволяет создавать обильную пену и при этом уменьшать расход чистящего средства в два раза.
Новая трубка для пенной чистки с баллоном Basic 3 специально разработана для аппаратов высокого давления Kärcher с функцией Servo-Control и производительностью от 900 до 2500 литров воды в час и отличается целым рядом особенностей. При использовании в сочетании с нашим средством для пенной чистки VehiclePro RM 838 она позволяет экономить до 50 % чистящего средства и при этом обеспечивает превосходное качество пены. Прочный корпус из латуни и другие высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Продуманная 3-ступенчатая система дозирования с помощью встроенного клапана предотвращает случайное нарушение регулировки. Баллон для чистящего средства также имеет свои особенности: устойчивая и эргономичная форма, узкое горлышко для удобного захвата, большое отверстие для легкого наполнения и многозаходная резьба для быстрой замены.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|900 - 2500
|Размер сопла ( )
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,755
Видео
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
Принадлежности
Запчасти для Пенная насадка с баллоном Basic 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
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