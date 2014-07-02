Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам

Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора и сухого и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе.