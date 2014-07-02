Переключаемая насадка для пола к хозяйственным пылесосам
Переключаемая насадка для влажной и сухой уборки с возможностью "парковки". Подходит для сбора сухого мусора и жидкостей, благодаря двум щеточным или резиновым полоскам. Удобное переключение режимов и превосходное скольжение. Также есть функция парковки во время перерывов в работе. Подходит к хозяйственным пылесосам Karcher WD.
Особенности и преимущества
Оптимальное всасывание как сухого, так и влажного мусора благодаря съемным щеточной полоске и / или резиновой стяжке
Практичный ножной переключатель для смены режима уборки
Не требуется много усилий для уборки: хорошее скольжение благодаря боковым колесикам
Место для хранения напольной насадки на аппарате
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,329
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,461
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 70 x 124
Совместимая техника
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Террасы
- Очистка дорожек
- Уборка на входе в дом
- Уборка в мастерской
- Уборка в подвале
- Гараж
- Уборка при ремонте
- Жидкости