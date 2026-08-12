Пильные полотна для древесины
Острые как нож: пильные полотна для древесины, подходящие к садовой аккумуляторной сабельной пиле PGS 4-18, гарантируют быструю и аккуратную распиловку.
Качество на высшем уровне: эти пильные полотна гарантируют аккуратное отрезание сучьев с минимальными усилиями. Кроме того, они быстро и легко заменяются без применения инструментов.
Особенности и преимущества
Высококачественное пильное полотно: сделано в Германии
- Для оптимальной распиловки.
Замена пильного полотна без применения инструментов
- Быстрая и легкая замена пильного полотна без использования специального инструмента.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,019
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,047
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|152 x 2 x 20
Области применения
- Сучья