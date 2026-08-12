Пильные полотна для древесины

Острые как нож: пильные полотна для древесины, подходящие к садовой аккумуляторной сабельной пиле PGS 4-18, гарантируют быструю и аккуратную распиловку.

Качество на высшем уровне: эти пильные полотна гарантируют аккуратное отрезание сучьев с минимальными усилиями. Кроме того, они быстро и легко заменяются без применения инструментов.

Особенности и преимущества
Высококачественное пильное полотно: сделано в Германии
  • Для оптимальной распиловки.
Замена пильного полотна без применения инструментов
  • Быстрая и легкая замена пильного полотна без использования специального инструмента.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,019
Вес (с упаковкой) (кг) 0,047
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 152 x 2 x 20
Совместимая техника
Области применения
  • Сучья