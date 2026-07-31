Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч
DUO Advanced 1 пенная насадка с двухлитровым баком для моющего средства и прямым переключением на очистку под высоким давлением. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 400 до 600 л/ч.
Оснащенный прочным корпусом из долговечной экологичной латуни, инновационная пенная насадка DUO Advanced 1 также подходит для очистки под высоким давлением с помощью агрессивных моющих средств. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 400 до 600 л/ч, пенная насадка позволяет пользователю переключаться непосредственно на струю высокого давления. Более того, насадка имеет двухлитровый, эргономичный и крепкий бак для моющего средства с дополнительной ручкой на горловине и большим отверстием для заполнения. Кроме того, угол распыления пенной трубки DUO Advanced 1 можно регулировать, а точная дозировка моющего средства осуществляется в три этапа точно по необходимости. Встроенный дозатор эффективно предотвращает непреднамеренные изменения дозировки моющего средства.
Особенности и преимущества
Возможность прямого переключения между чистящими средствами и очисткой под высоким давлениемЭкономия времени, так как нет необходимости менять распылительную трубку или принадлежности
Эргономичная двухлитровая емкость для моющего средстваПозволяет легко выполнять длительные задачи по очистке
Дозирование моющего средства с интегрированной заслонкойОбеспечивает точное трехступенчатое дозирование моющего средства Для оптимального качества пены Предотвращает возможную передозировку моющего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Облегчает использование агрессивных моющих средств при необходимости
Гибкая настройка угла распыления
- Очень точная пенная струя
- Обеспечивает безопасную работу на больших расстояниях.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|400 - 600
|Размер сопла (мм)
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,467
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
Принадлежности
Запчасти для Пінна насадка DUO Advanced 1, 400 л/ч - 600 л/ч
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