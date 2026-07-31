Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч
Для моек высокого давления без сервоконтроля: пенная насадка DUO Advanced 2 поражает своей возможностью прямого переключения на очистку под высоким давлением и двухлитровым баком для моющего средства. Подходит для моек высокого давления Kärcher со скоростью потока от 700 до 800 л/ч.
С помощью пенной насадки DUO Advanced 2 Kärcher предлагает идеальное решение для очистки аппаратами высокого давления, которые имеют скорость потока от 700 до 800 л/ч, но не имеют сервоконтроля. Пенная насадка позволяет пользователю напрямую переключаться на работу под высоким давлением. Благодаря прочному базовому корпусу из высококачественной экологичной латуни он также идеально подходит для использования агрессивных моющих средств, которые можно транспортировать благодаря крепкому двухлитровому баку с большим отверстием для заполнения и дополнительной рукояткой, встроенной в горловину. Угол распыления пенной насадки DUO Advanced 2 можно гибко регулировать при необходимости, а встроенный дозатор эффективен для предотвращения непреднамеренной настройки точной трехступенчатой дозировки моющего средства.
Особенности и преимущества
Возможность прямого переключения между чистящими средствами и очисткой под высоким давлениемЭкономия времени, так как нет необходимости менять распылительную трубку или принадлежности
Эргономичная двухлитровая емкость для моющего средстваПозволяет легко выполнять длительные задачи по очистке
Дозирование моющего средства с интегрированной заслонкойОбеспечивает точное трехступенчатое дозирование моющего средства Для оптимального качества пены Предотвращает возможную передозировку моющего средства.
Корпус со стойким никелевым покрытием
- Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
- Облегчает использование агрессивных моющих средств при необходимости
Гибкая настройка угла распыления
- Очень точная пенная струя
- Обеспечивает безопасную работу на больших расстояниях.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|700 - 800
|Размер сопла (мм)
|45
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|2
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,462
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Очистка транспортных средств и оборудования в автомобильной, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
- Чистка в промышленности (удаление лакокрасочных и других защитных покрытий, очистка станков, деталей и оснастки)
Принадлежности
Запчасти для Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/ч - 800 л/ч
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