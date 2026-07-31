Благодаря своему корпусу изготовленному из прочной экологичной латуни, высококачественная пенная насадка DUO Advanced 3 с гибко регулируемым углом распыления также особенно подходит для использования с агрессивными моющими средствами. Созданная для очистки с помощью моек высокого давления Kärcher с функцией Servo Control и расходом от 900 до 2500 л/ч пеная насадка позволяет пользователю переключаться непосредственно на струю высокого давления. Кроме того, DUO Advanced 3 имеет крепкий, эргономичный двухлитровый контейнер для моющего средства с дополнительной ручкой на горловине и большим отверстием для заполнения. Непреднамеренная регулировка дозировки моющего средства практически исключается благодаря точному, трехступенчатому варианту дозирования через встроенный дозатор.