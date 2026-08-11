Безопасный, долговечный и очень удобный в работе: новый пистолет EASY!Force Ex рассчитан специально на выполнение работ на взрывоопасных участках. Его клапан, выполненный целиком из керамики, обеспечивает примерно 5-кратное увеличение срока службы в сравнении с обычными пистолетами. Кроме того, он гарантирует оператору работу без переутомления благодаря использованию силы отдачи струи высокого давления для сведения к нулю усилия, необходимого для удержания рычага.