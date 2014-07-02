Пистолет Easy Press M22 x 1,5

Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при макс. температуре 155° С. Это позволяет использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Пистолет имеет резьбовые соединения из латуни M 22 x 1,5 которые гарантируют полную совместимость со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости на пистолет может быть установлена быстросъемная муфта. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой, со встроенным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления M22 х 1,5. Пистолет рассчитан на высочайшие нагрузки – давление до 30 Мпа (300 бар) при максимальной температуре 155° С. Это позволяет использовать его с аппаратами с функцией подогрева воды. Пистолет имеет резьбовые соединения из латуни M 22 x 1,5 которые гарантируют полную совместимость со всеми типами профессиональных шлангов высокого давления и струйными трубками. При необходимости на пистолет может быть установлена быстросъемная муфта. Курок пистолета Easy!Press отличается пониженным усилием нажатия и коротким ходом. Высочайшее качество изготовления – Made in Germany.

Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Соединительная резьба M22 x 1,5
Пропускная способность (л/ч) макс. 2500
Цвет Черный
Вес (с упаковкой) (кг) 0,891
Совместимая техника