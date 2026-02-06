Индикатор режимов (заданного уровня давления или включенного режима подачи чистящего средства), которым оснащен предлагаемый Kärcher пистолет G 120 Q, значительно улучшает контроль в процессе работы с аппаратом высокого давления. Показания индикатора хорошо видны в любую погоду. Разные уровни давления (режимы SOFT, MEDIUM и HARD) или подача чистящего средства удобно настраиваются поворотом струйной трубки Vario Power. Пистолет с разъемом Quick Connect подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 3 серий Power Control и Full Control.