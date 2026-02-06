Пистолет G 120 Q Full Control

Пистолет G 120 Q, подходящий к любым аппаратам высокого давления Kärcher K 3 Power Control и Full Control, отображает различные уровни давления и режим подачи чистящего средства. Оснащен разъемом Quick Connect.

Индикатор режимов (заданного уровня давления или включенного режима подачи чистящего средства), которым оснащен предлагаемый Kärcher пистолет G 120 Q, значительно улучшает контроль в процессе работы с аппаратом высокого давления. Показания индикатора хорошо видны в любую погоду. Разные уровни давления (режимы SOFT, MEDIUM и HARD) или подача чистящего средства удобно настраиваются поворотом струйной трубки Vario Power. Пистолет с разъемом Quick Connect подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher класса K 3 серий Power Control и Full Control.

Особенности и преимущества
Запасной пистолет для аппаратов высокого давления Kärcher класса K 3 серий Power Control и Full Control
  • Для легкой замены пистолета-распылителя.
Легко читается информация на дисплее для настройки уровня давления и режима моющего средства
  • Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,42
Вес (с упаковкой) (кг) 0,584
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 432 x 42 x 216
