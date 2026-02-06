Длиннее, удобнее, эргономичнее: на 13 см более длинный пистолет с системой Quick Connect делают очистку аппаратом высокого давления еще более удобной. Более того, он является идеальной альтернативой распылителям для моек от К2 до К7, имеющим систему Quick Connect, но не относящимся к серии Full Control.