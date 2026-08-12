Пистолет G 180 Q Full Control Plus Power Gun

С ЖК-дисплеем и кнопками управления давлением и моющими средствами: пистолет высокого давления G 180 Q Full Control Plus для всех устройств Kärcher K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium Full Control с 2017 года выпуска или новее.

У вас никогда не было такого контроля при уборке. Благодаря кнопкам +/– на пистолете высокого давления G 180 Q Full Control Plus, уровень давления и дозировку чистящего средства можно легко контролировать одним нажатием кнопки. Все ваши настройки также всегда доступны на ЖК-дисплее в любую погоду. Пистолет-распылитель с быстроразъемным адаптером подходит для всех моек высокого давления Kärcher Full Control модельного ряда K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium начиная с 2017 года выпуска и новее.

Особенности и преимущества
Пистолет на замену для Kärcher Full Control Plus HDR моек классов K 5 Premium, K 7 и K 7 Full Control начиная с 2017 г.в. или новее
  • Для легкой замены пистолета-распылителя.
Кнопки +/- на рукоятке
  • Для удобного управления настройкой давления или подачи моющего средства.
Индикатор уровня давления на ЖК-дисплее
  • Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Индикация дозировки моющего средства на ЖК-дисплее
  • Для легкого выбора желаемого объема моющего средства.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (с упаковкой) (кг) 0,787
Совместимая техника