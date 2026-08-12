У вас никогда не было такого контроля при уборке. Благодаря кнопкам +/– на пистолете высокого давления G 180 Q Full Control Plus, уровень давления и дозировку чистящего средства можно легко контролировать одним нажатием кнопки. Все ваши настройки также всегда доступны на ЖК-дисплее в любую погоду. Пистолет-распылитель с быстроразъемным адаптером подходит для всех моек высокого давления Kärcher Full Control модельного ряда K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium начиная с 2017 года выпуска и новее.