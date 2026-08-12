Пистолет G 180 Q Full Control Plus Power Gun
С ЖК-дисплеем и кнопками управления давлением и моющими средствами: пистолет высокого давления G 180 Q Full Control Plus для всех устройств Kärcher K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium Full Control с 2017 года выпуска или новее.
У вас никогда не было такого контроля при уборке. Благодаря кнопкам +/– на пистолете высокого давления G 180 Q Full Control Plus, уровень давления и дозировку чистящего средства можно легко контролировать одним нажатием кнопки. Все ваши настройки также всегда доступны на ЖК-дисплее в любую погоду. Пистолет-распылитель с быстроразъемным адаптером подходит для всех моек высокого давления Kärcher Full Control модельного ряда K 5 Premium, K 7 и K 7 Premium начиная с 2017 года выпуска и новее.
Особенности и преимущества
Пистолет на замену для Kärcher Full Control Plus HDR моек классов K 5 Premium, K 7 и K 7 Full Control начиная с 2017 г.в. или новее
- Для легкой замены пистолета-распылителя.
Кнопки +/- на рукоятке
- Для удобного управления настройкой давления или подачи моющего средства.
Индикатор уровня давления на ЖК-дисплее
- Для быстрого и правильного выбора уровня давления для очищаемой поверхности.
Индикация дозировки моющего средства на ЖК-дисплее
- Для легкого выбора желаемого объема моющего средства.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,787