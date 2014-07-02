Плоский фильтр только для замены

Бумажный плоский складчатый фильтр в упаковке, испытан по катег. пыли M для NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M and NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M

Бумажный плоский складчатый фильтр (категория пыли M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M и NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco М.

Особенности и преимущества
Из целлюлозного волокна
  • Высокая экономичность.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Класс пыли L / M
Цвет Белый
Вес (кг) 0,215
Вес (с упаковкой) (кг) 0,215
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 140 x 57 x 240

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Области применения
  • Для сбора сухой пыли и крупного мусора (зеленая цветовая кодировка)
  • Сертифицирован для пыли классов M и L