Плоский складчатый фильтр (Эко)
Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Имеет большую площадь фильтрующей поверхности при малом объеме. Позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Особенности и преимущества
Фильтрующий материал
- Позволяет сбор влажного и сухого мусора без необходимости замены фильтра
- Высокая степень удержания пыли
Удобная установка
- Легко чистить
Компактность
- Большая поверхность фильтрации
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневая
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,177
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|205 x 75 x 73