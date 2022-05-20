Специальный плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440 – идеальное решение для сбора как мелкого и крупного мусора, так и жидкостей. Кроме того, он прекрасно подходит для сбора мелкой пыли, образующейся в процессе ремонта или выполнения работ с электроинструментами. Полиэфирный материал фильтра делает фильтр невосприимчивым к влаге, а противоадгезионное покрытие предотвращает его быстрое забивание пылью, гарантируя тем самым продолжительную работу с высокой силой всасывания и оптимальной фильтрацией. Плоский складчатый фильтр укладывается в кассету, легко устанавливаемую в корпус аппарата и легко извлекаемую из него для замены фильтра. Это запатентованное решение позволяет быстро заменять фильтр без контакта с грязью. Фильтр оптимально подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6.