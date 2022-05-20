Плоский складчатый фильтр Renovation, для WD 4–6
Специальный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий долгое сохранение высокой силы всасывания при сборе мелкой пыли во время ремонта и работы с электроинструментами. Подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher.
Специальный плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440 – идеальное решение для сбора как мелкого и крупного мусора, так и жидкостей. Кроме того, он прекрасно подходит для сбора мелкой пыли, образующейся в процессе ремонта или выполнения работ с электроинструментами. Полиэфирный материал фильтра делает фильтр невосприимчивым к влаге, а противоадгезионное покрытие предотвращает его быстрое забивание пылью, гарантируя тем самым продолжительную работу с высокой силой всасывания и оптимальной фильтрацией. Плоский складчатый фильтр укладывается в кассету, легко устанавливаемую в корпус аппарата и легко извлекаемую из него для замены фильтра. Это запатентованное решение позволяет быстро заменять фильтр без контакта с грязью. Фильтр оптимально подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6.
Особенности и преимущества
Полиэфирный фильтровальный материал с противоадгезионным покрытием
- Обеспечивает долгое сохранение высокой силы всасывания и оптимальную фильтрацию пыли.
- Для непрерывной работы.
- Влагостойкость и долгий срок службы.
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
- Сухая и влажная уборка без смены фильтра
- Очень быстрая и гигиеничная замена плоского складчатого фильтра благодаря легко извлекаемой кассете.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,182
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|163 x 104 x 50
Области применения
- Для мастерских и ремонтных помещений с большим количеством мелкой пыли.
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости
- Уборка в мастерской
- Уборка при ремонте