Плоский складчатый фильтр Renovation, для WD 4–6

Специальный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий долгое сохранение высокой силы всасывания при сборе мелкой пыли во время ремонта и работы с электроинструментами. Подходят к хозяйственным пылесосам Kärcher.

Специальный плоский складчатый фильтр Renovation KFI 4440 – идеальное решение для сбора как мелкого и крупного мусора, так и жидкостей. Кроме того, он прекрасно подходит для сбора мелкой пыли, образующейся в процессе ремонта или выполнения работ с электроинструментами. Полиэфирный материал фильтра делает фильтр невосприимчивым к влаге, а противоадгезионное покрытие предотвращает его быстрое забивание пылью, гарантируя тем самым продолжительную работу с высокой силой всасывания и оптимальной фильтрацией. Плоский складчатый фильтр укладывается в кассету, легко устанавливаемую в корпус аппарата и легко извлекаемую из него для замены фильтра. Это запатентованное решение позволяет быстро заменять фильтр без контакта с грязью. Фильтр оптимально подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–6, KWD 4–6 и MV 4–6.

Особенности и преимущества
Полиэфирный фильтровальный материал с противоадгезионным покрытием
  • Обеспечивает долгое сохранение высокой силы всасывания и оптимальную фильтрацию пыли.
  • Для непрерывной работы.
  • Влагостойкость и долгий срок службы.
Уникальная запатентованная технология съемного фильтра
  • Сухая и влажная уборка без смены фильтра
  • Очень быстрая и гигиеничная замена плоского складчатого фильтра благодаря легко извлекаемой кассете.
Подходит к хозяйственным пылесосам Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Белый
Вес (кг) 0,13
Вес (с упаковкой) (кг) 0,182
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 163 x 104 x 50
Области применения
  • Для мастерских и ремонтных помещений с большим количеством мелкой пыли.
  • Мелкий мусор
  • Крупный мусор
  • Жидкости
  • Уборка в мастерской
  • Уборка при ремонте