PPH / шланг высокого давления 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock

Превосходные характеристики и комплектация: шланг высокого давления (DN 10) длиной 10 м рассчитан на давление до 220 бар.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 10
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 220
Длина (м) 10
Соединительная резьба 2 x EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 2,9
Совместимая техника