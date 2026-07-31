Модель начального уровня в серии предлагаемых Kärcher приспособлений для очистки поверхностей, обеспечивающая аккуратную уборку в помещениях и на открытом воздухе. Рассчитана на рабочее давление до 150 бар и расход воды до 600 л/ч (температура воды до 40 °C). Внимание: комплект сопел заказывается отдельно.