Приспособление для очистки поверхностей FR Classic

Модель начального уровня в серии приспособлений для очистки поверхностей, позволяющая выполнять работы как на открытом воздухе, так и в помещениях. Оснащена брызгозащитным корпусом, рассчитана на рабочее давление до 150 бар.

Модель начального уровня в серии предлагаемых Kärcher приспособлений для очистки поверхностей, обеспечивающая аккуратную уборку в помещениях и на открытом воздухе. Рассчитана на рабочее давление до 150 бар и расход воды до 600 л/ч (температура воды до 40 °C). Внимание: комплект сопел заказывается отдельно.

Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 300
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (кг) 1,6
Вес (с упаковкой) (кг) 2,1
Принадлежности
Запчасти для Приспособление для очистки поверхностей FR Classic

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