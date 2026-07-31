Приспособление для очистки поверхностей FR Classic

Модель начального уровня в серии приспособлений для очистки поверхностей, позволяющая выполнять работы как на открытом воздухе, так и в помещениях. Оснащена брызгозащитным корпусом, рассчитана на рабочее давление до 150 бар.

Модель начального уровня в серии предлагаемых Kärcher приспособлений для очистки поверхностей, обеспечивающая аккуратную уборку в помещениях и на открытом воздухе. Рассчитана на рабочее давление до 150 бар и расход воды до 600 л/ч (температура воды до 40 °C). Внимание: комплект сопел заказывается отдельно.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба M 18
Вес (кг) 1,6
Вес (с упаковкой) (кг) 2,07
Совместимая техника
Принадлежности
Запчасти для Приспособление для очистки поверхностей FR Classic

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


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