Использование струйной трубки VJ 24 Handheld с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. Формируемая ею веерная струя эффективно удаляет загрязнения, а разъем Quick Connect позволяет быстро и легко, одной рукой устанавливать вместо нее другие принадлежности системы Handheld. Струйная трубка VJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher. Для ее применения дополнительно требуется удлинительная трубка Handheld.