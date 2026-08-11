Регулируемая струйная трубка ﻿VJ 24 360°

Струйная трубка VJ 24 Handheld с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для чистки при помощи ручного аппарата среднего давления Kärcher труднодоступных мест.

Использование струйной трубки VJ 24 Handheld с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. Формируемая ею веерная струя эффективно удаляет загрязнения, а разъем Quick Connect позволяет быстро и легко, одной рукой устанавливать вместо нее другие принадлежности системы Handheld. Струйная трубка VJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher. Для ее применения дополнительно требуется удлинительная трубка Handheld.

Особенности и преимущества
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Регулируемый шарнир 360°
Веерная струя 25°
  • Тщательная, эффективная уборка
Адаптер Quick Connect
  • Простая и быстрая замена.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,125
Вес (с упаковкой) (кг) 0,163
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 159 x 59 x 43
Совместимая техника
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Для цветочных горшков.
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
Принадлежности