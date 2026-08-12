Регулируемая струйная трубка VJ 24 Handheld 360°
Струйная трубка с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для чистки при помощи ручной мойки среднего давления Kärcher труднодоступных мест.
Использование струйной трубки VJ 24 Handheld с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. При этом использование удлинительной трубки облегчает работу и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Кроме того, разъем Quick Connect между сопловой головкой и удлинительной трубкой позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Трубка VJ 24 Handheld совместима с аккумуляторным аппаратом среднего давления KHB 5 Battery.
Особенности и преимущества
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
- Регулируемый шарнир 360°
Включает удлинитель
- Для эргономичной работы
Веерная струя 25°
- Тщательная, эффективная уборка
Адаптер Quick Connect
- Простая и быстрая замена.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,262
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,354
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|512 x 59 x 43
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Для цветочных горшков.
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
Запчасти для Регулируемая струйная трубка VJ 24 Handheld 360°
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.