Использование струйной трубки VJ 24 Handheld с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. При этом использование удлинительной трубки облегчает работу и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Кроме того, разъем Quick Connect между сопловой головкой и удлинительной трубкой позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Трубка VJ 24 Handheld совместима с аккумуляторным аппаратом среднего давления KHB 5 Battery.