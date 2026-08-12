Регулируемая струйная трубка VJ 24 Handheld 360°

Струйная трубка с поворачивающимся на 360° шарниром является идеальным решением для чистки при помощи ручной мойки среднего давления Kärcher труднодоступных мест.

Использование струйной трубки VJ 24 Handheld с шарниром, поворачивающимся в секторе 360°, позволяет без проблем очищать труднодоступные места. При этом использование удлинительной трубки облегчает работу и благодаря увеличению расстояния до тела пользователя обеспечивает ему защиту от разлетающихся брызг воды. Кроме того, разъем Quick Connect между сопловой головкой и удлинительной трубкой позволяет быстро и легко производить замену принадлежностей системы Handheld одной рукой. Трубка VJ 24 Handheld совместима с аккумуляторным аппаратом среднего давления KHB 5 Battery.

Особенности и преимущества
С поворачивающимся шарниром в диапазоне 360°
  • Регулируемый шарнир 360°
Включает удлинитель
  • Для эргономичной работы
Веерная струя 25°
  • Тщательная, эффективная уборка
Адаптер Quick Connect
  • Простая и быстрая замена.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,262
Вес (с упаковкой) (кг) 0,354
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 512 x 59 x 43
Совместимая техника
Области применения
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Для цветочных горшков.
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
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