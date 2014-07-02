Регулируемый шарнир
Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, таких как ролеты, крыши автомобилей или оранжереи, который плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой что обеспечивает удобную чистку.
Особенности и преимущества
Рукоятка с шарниром, перемещаемым в секторе 180°
- Для облегчения сложной работы
Регулируемый шарнир
- Легкая очистка труднодоступных мест (например, водосточных желобов или днищ автомобилей)
Отклоняется на 180°
- Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,232
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,265
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|214 x 47 x 84
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Области применения
- Жалюзи/рольставни
- Оранжереи
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Мойка автомобилей