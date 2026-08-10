Для эффективной очистки: универсальная роликовая щетка для аппаратов Kärcher KFL 1, FCV 2 и FCV 3 обеспечивает бережную уборку любых полов, включая паркетные, и уход за ними. Она обладает высокой износостойкостью, хорошо впитывает влагу и не оставляет на полу ворсинок.