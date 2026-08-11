Роликовая щетка для уборки каменных полов для FC 2-4

Решение для легкой очистки устойчивых к механическим воздействиям твердых напольных покрытий и удаления стойких загрязнений из швов: роликовая щетка для каменных полов, подходящая к аппарату для влажной уборки пола FC 2-4. Допускает машинную стирку при 60 °C.

Роликовая щетка для уборки каменных полов обеспечивает тщательную очистку твердых напольных покрытий, устойчивых к механическим воздействиям, например каменной или керамической плитки. Щетка непригодна для очистки чувствительного природного камня (мрамора, терракоты и т. д.). Она подходит к аппарату для влажной уборки пола FC 2-4. Щетка оснащена щетиной, легко удаляющей стойкие загрязнения даже с неровных поверхностей и из швов. Она допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Оптимальное отделение и эффективное впитывание грязи обеспечивают превосходный результат уборки.
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Интегрированная щетина
  • Для легкого устранения стойких загрязнений.
  • Возвращение сияющей чистоты даже неровным напольным покрытиям и эффективная очистка швов.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,13
Вес (с упаковкой) (кг) 0,132
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 180 x 60 x 60
Области применения
  • Каменные полы
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Швы между плитками