Роликовая щетка для уборки каменных полов обеспечивает тщательную очистку твердых напольных покрытий, устойчивых к механическим воздействиям, например каменной или керамической плитки. Щетка непригодна для очистки чувствительного природного камня (мрамора, терракоты и т. д.). Она подходит к аппарату для влажной уборки пола FC 2-4. Щетка оснащена щетиной, легко удаляющей стойкие загрязнения даже с неровных поверхностей и из швов. Она допускает машинную стирку при температуре до 60 °C.