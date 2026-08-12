Роликовые щетки, разработанные специально для очистки древесины и древесно-полимерного композита, обеспечивают бережную и тщательную очистку террас из этих материалов. Комплект из 2 роликовых щеток предназначен для замены щеток, входящих в комплект поставки аппарата для чистки террас PCL 3-18. Щетки заменяются легко и без применения инструментов.