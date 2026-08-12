Роликовые щетки для деревянных поверхностей, для PCL 3-18
Превосходное оснащение для очистки настилов из древесины и ДПК: комплект из 2 роликовых щеток для аппарата PCL 3-18 позволяет равномерно и тщательно очищать загрязненные поверхности на открытом воздухе.
Роликовые щетки, разработанные специально для очистки древесины и древесно-полимерного композита, обеспечивают бережную и тщательную очистку террас из этих материалов. Комплект из 2 роликовых щеток предназначен для замены щеток, входящих в комплект поставки аппарата для чистки террас PCL 3-18. Щетки заменяются легко и без применения инструментов.
Особенности и преимущества
Тщательная и равномерная очистка деревянных поверхностей и ДПК-покрытий на открытом воздухе
Высокая производительность уборки и оптимальный профиль для чистки древесины и ДПК
Материал щетины специально разработан для очистки деревянных покрытий
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,244
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,622
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|134 x 100 x 100
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Деревянные поверхности
- Зеленый налет
- Мох