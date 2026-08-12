Идеальное решение для ухода за террасами: комплект из двух роликовых щеток, который можно приобрести отдельно для аппарата PCL 3-18. Эти щетки специально разработаны для бережной и эффективной очистки гладких каменных плиток с замкнутой структурой поверхности. Они легко справляются с удалением мха и растительного налета, обеспечивая чистоту без повреждений. Заменить щетки можно быстро и без использования дополнительных инструментов, что делает процесс максимально удобным.