Роторное сопло DB 24 обеспечивает высокую эффективность очистки благодаря мощной вращающейся струе воды, которая легко удаляет даже самые стойкие загрязнения. Особенно полезно для очистки стыков, щелей и труднодоступных мест. Система Quick Connect гарантирует быструю и удобную установку насадок, экономя ваше время. Сопло совместимо со всеми ручными аккумуляторными аппаратами среднего давления серии KHB, а также с портативными мойками OC 6-18.