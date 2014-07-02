Вращающиеся сопла для прочистки труб с внутренней резьбой. Насадка имеет четыре вращающиеся форсунки для экологически чистой очистки заблокированных стоков и труб. Форсунки расположены так, чтобы позволить соплу и шлангу свободно перемещаться по трубе. С R 1/8 " соединением для подключения к трубе шланга.