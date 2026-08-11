Салфетка

Для оптимальных результатов уборки: комплект высококачественных микроволоконных салфеток для робота-пылесоса RCV 2, позволяющий использовать его для влажной уборки твердых напольных покрытий.

Комплект включает 2 салфетки для робота-пылесоса RCV 2. При работе аппарата в режиме влажной уборки высококачественная микроволоконная салфетка обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, древесины, ламината, ПВХ или линолеума. Она эффективно удаляет незначительные присохшие загрязнения и хорошо связывает остаточную пыль. Салфетки легко и быстро устанавливаются и заменяются благодаря креплению липучкой.

Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,017
Вес (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 275 x 113 x 3
Совместимая техника