Салфетка для KV 4
Салфетка с удобным креплением-липучкой для легкой очистки любых гладких поверхностей при помощи аккумуляторного вибрационного очистителя KV 4.
Допускающая стирку салфетка прикрепляется к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 при помощи липучки, что позволяет быстро устанавливать и заменять ее.
Особенности и преимущества
Крепление липучкой
- Крепление липучкой позволяет быстро и легко заменять салфетку.
Можно мыть
- Салфетка допускает многократное применение.
Подходит к аппарату KV 4
- Салфетка подходит для очистки аппаратом KV 4 любых гладких поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,077
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|110 x 265 x 20
Совместимая техника
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель