Салфетка для KV 4

Салфетка с удобным креплением-липучкой для легкой очистки любых гладких поверхностей при помощи аккумуляторного вибрационного очистителя KV 4.

Допускающая стирку салфетка прикрепляется к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 при помощи липучки, что позволяет быстро устанавливать и заменять ее.

Особенности и преимущества
Крепление липучкой
  • Крепление липучкой позволяет быстро и легко заменять салфетку.
Можно мыть
  • Салфетка допускает многократное применение.
Подходит к аппарату KV 4
  • Салфетка подходит для очистки аппаратом KV 4 любых гладких поверхностей.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,042
Вес (с упаковкой) (кг) 0,077
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 110 x 265 x 20
Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель