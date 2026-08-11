Две входящие в комплект салфетки из высококачественного микроволокна позволяют отделять и собирать стойкие загрязнения в ванной и на кухне. Они легко справляются даже с сильными загрязнениями на варочной панели. Удобная система крепления застежкой-липучкой надежно фиксирует салфетку на ручной насадке, а также позволяет быстро заменять салфетку без контакта с грязью.