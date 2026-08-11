Салфетки для гибкой ручной насадки

Салфетки для гибкой ручной насадки изготовлены из высококачественного микроволокна – для эффективного отделения и сбора грязи. Удобная замена салфеток без контакта с грязью благодаря системе крепления застежкой-липучкой.

Две входящие в комплект салфетки из высококачественного микроволокна позволяют отделять и собирать стойкие загрязнения в ванной и на кухне. Они легко справляются даже с сильными загрязнениями на варочной панели. Удобная система крепления застежкой-липучкой надежно фиксирует салфетку на ручной насадке, а также позволяет быстро заменять салфетку без контакта с грязью. 

Особенности и преимущества
Салфетки для гибкой ручной насадки: Высококачественная салфетка из микроволокна
Высококачественная салфетка из микроволокна
Салфетка прекрасно впитывает грязь и обеспечивает высокое качество очистки благодаря особой петельчатой структуре. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Салфетки для гибкой ручной насадки: Удобная система застежка-липучка
Удобная система застежка-липучка
Чтобы прикрепить салфетку к ручной насадке, ее нужно всего лишь прижать. Во время работы салфетка не соскальзывает.
Салфетки для гибкой ручной насадки: Язычок на салфетке
Язычок на салфетке
Отсутствие контакта с грязью при замене салфетки: удерживая салфетку за язычок, нужно снять ручную насадку движением вверх.
Спецификации

Технические характеристики

Вес (кг) 0,011
Вес (с упаковкой) (кг) 0,062
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 170 x 65 x 10
Области применения
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Душевая кабина / ванна
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Варочные панели
  • Духовка
  • Кухонные вытяжки