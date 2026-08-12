Салфетка для плитки, предназначенная для использования с аккумуляторным вибрационным очистителем KV 4, легко прикрепляется к нему липучкой. Эффективная комбинация волокон, отделяющих грязь от поверхности и поглощающих ее, гарантирует оптимальный результат чистки. Выступающие абразивные волокна, хорошо прилегающие к плиткам и швам, быстро и тщательно удаляют стойкие загрязнения, например следы мыла.