Салфетки для плитки, для KV 4

Благодаря волокнам, эффективно отделяющим и впитывающим грязь, салфетка для плитки оптимально подходит для очистки керамических плиток и швов между ними. При помощи липучки она легко закрепляется на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4.

Салфетка для плитки, предназначенная для использования с аккумуляторным вибрационным очистителем KV 4, легко прикрепляется к нему липучкой. Эффективная комбинация волокон, отделяющих грязь от поверхности и поглощающих ее, гарантирует оптимальный результат чистки. Выступающие абразивные волокна, хорошо прилегающие к плиткам и швам, быстро и тщательно удаляют стойкие загрязнения, например следы мыла.

Особенности и преимущества
Крепление липучкой
Можно мыть
  • Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Выступающие абразивные волокна
  • Превосходная очистка стыков и швов.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,032
Вес (с упаковкой) (кг) 0,094
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 11,5
Области применения
  • Керамическая плитка