Салфетки для плитки, для KV 4
Благодаря волокнам, эффективно отделяющим и впитывающим грязь, салфетка для плитки оптимально подходит для очистки керамических плиток и швов между ними. При помощи липучки она легко закрепляется на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4.
Салфетка для плитки, предназначенная для использования с аккумуляторным вибрационным очистителем KV 4, легко прикрепляется к нему липучкой. Эффективная комбинация волокон, отделяющих грязь от поверхности и поглощающих ее, гарантирует оптимальный результат чистки. Выступающие абразивные волокна, хорошо прилегающие к плиткам и швам, быстро и тщательно удаляют стойкие загрязнения, например следы мыла.
Особенности и преимущества
Крепление липучкой
Можно мыть
- Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Выступающие абразивные волокна
- Превосходная очистка стыков и швов.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,032
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,094
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 11,5
Совместимая техника
Области применения
- Керамическая плитка