Шарнирный держатель сопла

Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.

Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Этот аксессуар позволяет быстро и эффективно помыть автомобили, крупногабаритные транспортные средства, шасси, фасады зданий, крыши и т.д. Шарнир легко и удобно соединятся со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.

Спецификации

Технические характеристики

Макс. рабочее давление (бар) 300
Температура (°C) макс. 155
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,5
Совместимая техника
Запчасти для Шарнирный держатель сопла

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