Шарнирный держатель сопла
Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.
Во время очистки автомобилей, крупногабаритных транспортных средств, шасси, фасадов зданий, крыш и пр. некоторые места остаются недоступны или доступны с трудом. Поворотный шарнир решает эту проблему. Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Просто соедините шарнир со струйной трубкой аппарата высокого давления или с телескопической струйной трубкой.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|M 18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,379
Совместимая техника
Запчасти для Шарнирный держатель сопла
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