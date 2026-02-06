Щелевая моющая насадка для SE
Практичная щелевая моющая насадка предназначена для чистки моющим пылесосом таких труднодоступных мест, как узкие промежутки между частями мягкой мебели или элементами отделки салона автомобиля.
Компактная щелевая моющая насадка, совместимая со всеми моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, является незаменимой для чистки узких промежутков и труднодоступных мест методом экстракции. Она значительно облегчает и ускоряет очистку мягкой мебели и уборку салона автомобиля. Чистящее средство под давлением проникает глубоко в ворс, а насадка мгновенно собирает его вместе с загрязнениями, обеспечивая тщательную очистку и устранение неприятных запахов.
Особенности и преимущества
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Функция экстракцииГибкие возможности применения, в частности для уборки в узких или труднодоступных местах.
Испытанная технология экстракции от KärcherДля оптимальных результатов уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,079
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,122
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|241 x 44 x 65
Совместимая техника
Области применения
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)