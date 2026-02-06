Компактная щелевая моющая насадка, совместимая со всеми моющими пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6, является незаменимой для чистки узких промежутков и труднодоступных мест методом экстракции. Она значительно облегчает и ускоряет очистку мягкой мебели и уборку салона автомобиля. Чистящее средство под давлением проникает глубоко в ворс, а насадка мгновенно собирает его вместе с загрязнениями, обеспечивая тщательную очистку и устранение неприятных запахов.