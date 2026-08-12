Щетина на замену
Щетина из нейлона для быстрой замены изношенных щетинок на устройстве для удаления сорняков WRE 4 Battery.
Заменить щетинки на аппарате WRE 4 Battery возможно за пару минут без использования дополнительного инструмента. Нейлоновые щетинки не испортят деликатное покрытие, однако эффективно избавят вас от мха и сорняков.
Особенности и преимущества
Щетина из нейлона
- Нежный к поверхности, эффективный при удалении сорняков.
Замена щетки без применения инструментов
- Для легкой замены изношенной щетины.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,061
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,108
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|311 x 75 x 18
Области применения
- Мох
- Сорняки