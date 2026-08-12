Щетина на замену

Щетина из нейлона для быстрой замены изношенных щетинок на устройстве для удаления сорняков WRE 4 Battery.

Заменить щетинки на аппарате WRE 4 Battery возможно за пару минут без использования дополнительного инструмента. Нейлоновые щетинки не испортят деликатное покрытие, однако эффективно избавят вас от мха и сорняков.

Особенности и преимущества
Щетина из нейлона
  • Нежный к поверхности, эффективный при удалении сорняков.
Замена щетки без применения инструментов
  • Для легкой замены изношенной щетины.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Вес (кг) 0,061
Вес (с упаковкой) (кг) 0,108
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 311 x 75 x 18
Совместимая техника
Области применения
  • Мох
  • Сорняки