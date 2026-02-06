Щетка для мытья Basic Line
Универсальная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки любых поверхностей.
Эта универсальная щетка для мытья идеально подходит для очистки любых поверхностей. Классическое применение: садовая мебель, стеклянные поверхности, автомобили, мотоциклы, велосипеды, ролеты, жалюзи, зимний сад, автоприцепы или садовые игрушки. Щетка для мытья имеет мягкую щетину с отличным очищающим действием. В общем, идеальное решение для уборки в доме и саду. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.
Особенности и преимущества
Применение моющего средства
- Мощная и эффективная очистка
Мягкая щетина, не повреждающая поверхность
- Мягкая очистка деликатных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,186
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,206
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|333 x 82 x 184
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Жалюзи/рольставни
- Дома на колесах
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовые игрушки