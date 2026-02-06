Эта универсальная щетка для мытья идеально подходит для очистки любых поверхностей. Классическое применение: садовая мебель, стеклянные поверхности, автомобили, мотоциклы, велосипеды, ролеты, жалюзи, зимний сад, автоприцепы или садовые игрушки. Щетка для мытья имеет мягкую щетину с отличным очищающим действием. В общем, идеальное решение для уборки в доме и саду. Подходит для всех аппаратов высокого давления Kärcher от K 2 до K 7.