Щетка для точечной чистки

Маленькая, но высокоэффективная щетка для локальной чистки, предназначенная для оснащения портативной мойки, обеспечивает целенаправленную очистку труднодоступных мест. Ее можно присоединить непосредственно к пистолету аппарата.

Щетка для локальной чистки сочетает эффективность веерной водяной струи с механическим воздействием щетины, благодаря чему обеспечивается тщательная очистка труднодоступных мест, например деталей велосипедов. Она отделяет загрязнения и сразу же смывает их. Подача воды производится только при нажатом рычаге пистолета, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Щетка устанавливается непосредственно на пистолете. Щеточная головка может быть при необходимости заменена. Щетка для локальной чистки совместима со всеми портативными мойками серии OC 3.

Особенности и преимущества
Щетка для точечной чистки: Очень компактная и при этом эффективная щетка для локальной чистки
Очень компактная и при этом эффективная щетка для локальной чистки
Тщательное удаление отложений грязи, в т. ч. в труднодоступных местах.
Щетка для точечной чистки: Съемная щеточная головка
Съемная щеточная головка
Легкое переоснащение для гигиеничной уборки.
Щетка для точечной чистки: Присоединяется к пистолету
Присоединяется к пистолету
Управление одной рукой для более удобной работы.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,048
Вес (с упаковкой) (кг) 0,113
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 200 x 35 x 48
Области применения
  • Велосипеды
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
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