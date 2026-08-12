Щетка для точечной чистки
Маленькая, но высокоэффективная щетка для локальной чистки, предназначенная для оснащения портативной мойки, обеспечивает целенаправленную очистку труднодоступных мест. Ее можно присоединить непосредственно к пистолету аппарата.
Щетка для локальной чистки сочетает эффективность веерной водяной струи с механическим воздействием щетины, благодаря чему обеспечивается тщательная очистка труднодоступных мест, например деталей велосипедов. Она отделяет загрязнения и сразу же смывает их. Подача воды производится только при нажатом рычаге пистолета, что обеспечивает ее экономное использование, а также способствует сбережению заряда аккумулятора. Щетка устанавливается непосредственно на пистолете. Щеточная головка может быть при необходимости заменена. Щетка для локальной чистки совместима со всеми портативными мойками серии OC 3.
Особенности и преимущества
Очень компактная и при этом эффективная щетка для локальной чисткиТщательное удаление отложений грязи, в т. ч. в труднодоступных местах.
Съемная щеточная головкаЛегкое переоснащение для гигиеничной уборки.
Присоединяется к пистолетуУправление одной рукой для более удобной работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,048
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,113
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|200 x 35 x 48
Области применения
- Велосипеды
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
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