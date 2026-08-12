Щетка Spot Brush
Быстрое и эффективное удаление пятен: щетка Spot Brush – идеальный аксессуар для моющих пылесосов, который позволяет тщательно и целенаправленно удалять стойкие пятна с обивки и текстиля.
Spot Brush – идеальное решение для тщательной глубокой очистки и быстрого удаления пятен с текстильных поверхностей. Ее можно использовать с моющими пылесосами SE 2 Spot и SE 3-18 Compact. Проверенная технология экстракции Kärcher с автоматическим всасыванием воды во время чистки обеспечивает чистое и без образования капель удаление пятен с текстиля с низким уровнем остаточной влажности. Кроме того, щетка Spot Brush имеет функцию промывки, предотвращающую загрязнение щетки в процессе очистки.
Особенности и преимущества
Инновационная технология Kärcher для оптимальных результатов очисткиЦеленаправленное и эффективное удаление трудновыводимых или засохших пятен. Низкая остаточная влажность для быстрого высыхания текстильных поверхностей. Удаление излишков воды путем автоматического всасывания в процессе очистки.
Простое и удобное использованиеФункция промывки, предотвращающая загрязнение принадлежности в процесс очистки. Руки остаются чистыми, а принадлежности могут быть убраны сразу после использования. Интуитивно понятное управление.
Мягкая щетинаБережное и тщательное удаление пятен с текстильных поверхностей.
Подходит для моющих пылесосов SE 2 Spot и SE 3-18 Compact
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,085
Области применения
- Ковры
- Обивка
- Мягкая мебель
- Автомобильные сиденья