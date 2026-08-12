Spot Brush – идеальное решение для тщательной глубокой очистки и быстрого удаления пятен с текстильных поверхностей. Ее можно использовать с моющими пылесосами SE 2 Spot и SE 3-18 Compact. Проверенная технология экстракции Kärcher с автоматическим всасыванием воды во время чистки обеспечивает чистое и без образования капель удаление пятен с текстиля с низким уровнем остаточной влажности. Кроме того, щетка Spot Brush имеет функцию промывки, предотвращающую загрязнение щетки в процессе очистки.