Щеточная насадка для мебели для VC 5

Насадка-кисть с очень мягкой щетиной для бережного удаления пыли с мебели, светильников и других чувствительных предметов, а также с электронных приборов.

Пыль с мебели, ламп или электронных устройств может оставить неприглядные следы или даже царапины при использовании неподходящих методов очистки. Для очистки рекомендуем использовать щеточную насадку с мягкой щетиной, которая не сможет повредить поверхность. Щетка для мягкой мебели может быть приобретена в качестве дополнительного аксессуара для нашего пылесоса VC 5 и легко устанавливается на аппарат.

Особенности и преимущества
Подходит для вертикального пылесоса VC 5
Легко надевается на аппарат
Мягкая щетина для бережной очистки
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет Черный
Вес (кг) 0,043
Вес (с упаковкой) (кг) 0,081
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 117 x 41 x 71
Совместимая техника
Области применения
  • Мебель
  • Деликатные поверхности