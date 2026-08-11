Щеточная насадка для мебели для VC 5
Насадка-кисть с очень мягкой щетиной для бережного удаления пыли с мебели, светильников и других чувствительных предметов, а также с электронных приборов.
Пыль с мебели, ламп или электронных устройств может оставить неприглядные следы или даже царапины при использовании неподходящих методов очистки. Для очистки рекомендуем использовать щеточную насадку с мягкой щетиной, которая не сможет повредить поверхность. Щетка для мягкой мебели может быть приобретена в качестве дополнительного аксессуара для нашего пылесоса VC 5 и легко устанавливается на аппарат.
Особенности и преимущества
Подходит для вертикального пылесоса VC 5
Легко надевается на аппарат
Мягкая щетина для бережной очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,043
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,081
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|117 x 41 x 71
Области применения
- Мебель
- Деликатные поверхности