Пыль с мебели, ламп или электронных устройств может оставить неприглядные следы или даже царапины при использовании неподходящих методов очистки. Для очистки рекомендуем использовать щеточную насадку с мягкой щетиной, которая не сможет повредить поверхность. Щетка для мягкой мебели может быть приобретена в качестве дополнительного аксессуара для нашего пылесоса VC 5 и легко устанавливается на аппарат.