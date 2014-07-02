Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба.
С поворотным соединением с пистолетом и ручным резьбовым разъемом. M 22 x 1,5, с защитой от перегиба, макс. 155 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 6
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|250
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,68