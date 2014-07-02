Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 250 бар, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана

С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, M 22 x 1,5, с защитой от перегиба.

С поворотным соединением с пистолетом и ручным резьбовым разъемом. M 22 x 1,5, с защитой от перегиба, макс. 155 °C.

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 6
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 250
Длина (м) 10
Соединительная резьба 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-разъем для барабана
Вес (с упаковкой) (кг) 1,68