Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, нажимные ниппели с обеих сторон, 15 м, DN 6, 250 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-разъем для барабана

Шланг высокого давления (НД 6) длиной 15 м, рассчитанный на рабочее давление до 250 бар. С системой ANTI!Twist, для присоединения к барабану с AVS-разъемом. Второй конец шланга оснащен разъемом EASY!Lock.