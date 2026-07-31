Шланг высокого давления с защитой от перегибов (M 22 x 1.5). С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом. DN 8/155°C/315 бар, 10 м. Шланг высокого давления TR - с вращающейся муфтой ANTI!Twist, с разъемами EASY!Lock (система быстрого соединения EASY!Lock) с обеих сторон. Данная модель может быть использована в качестве удлинительного шланга, расширяющего радиус действия аппарата, тем самым обеспечивая дополнительный комфорт и мобильность для оператора, т.к. отпадает необходимость в транспортировке аппарата к месту мойки. Для соединения двух шлангов Easy Lock используется муфта.