Шланг высокого давления 10м, DN8, 10 м, DN 8, 315 бар, M22 x 1,5
10 м шланг высокого давления (DN8) с резьбовыми соединениями M22 x 1.5 на обоих концах для подключения к аппаратам HD Classic.
10 м шланг высокого давления (DN8) с резьбовыми соединениями M22 x 1.5 на обоих концах для подключения к аппаратам HD Classic.
Спецификации
Технические характеристики
|ID ( )
|DN 8
|Макс. давление (бар)
|315
|Длина (м)
|10
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,03
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|290 x 290 x 70