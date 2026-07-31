Шланг высокого давления с разъемами EASY!Lock с обеих сторон. Длина шланга 10 м, НД 6, подходит для давления 250 бар. Для заказа (до 2015 г.)* арт. 6.391-238.0. *При заказе шлангов с указанными техническими характеристиками для эксплуатации с аппаратами до 2015 г. выпуска необходимо уточнять тип используемых соединительных элементов (резьба M22 × 1,5 / AVS).