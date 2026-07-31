Шланг высокого давления Classic, 10 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock

Спецификации

Технические характеристики

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Длина (м) 10
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 3,12
Совместимая техника