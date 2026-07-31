Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP
Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|140
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Длина (м)
|10
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,088
Совместимая техника
Запчасти для Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP
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