Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP

Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 140
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 10
Вес (с упаковкой) (кг) 1,086
Запчасти для Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP

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