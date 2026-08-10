Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления из ПВХ повышенной эластичности
  • Малый вес и удобство в обращении.
  • Устойчивость к давлению до 120 бар.
Соединение 1/8"
  • Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 140
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 30
Вес (с упаковкой) (кг) 2,622
Запчасти для Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP

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