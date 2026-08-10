Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP
Особенности и преимущества
Шланг высокого давления из ПВХ повышенной эластичности
- Малый вес и удобство в обращении.
- Устойчивость к давлению до 120 бар.
Соединение 1/8"
- Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|140
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Длина (м)
|30
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,622
Совместимая техника
Запчасти для Шланговый провод TR чистка труб DN6 14MP
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