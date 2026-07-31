Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.

Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления повышенной эластичности с резиновой наружной оболочкой и стальным армированием
  • Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
  • Высокая износостойкость и длительный срок службы.
  • Устойчивость к давлению до 250 бар.
Соединение 1/8"
  • Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 250
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 30
Вес (с упаковкой) (кг) 4,85
Совместимая техника
Запчасти для Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.

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